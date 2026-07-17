Умер тренер, сделавший «Верону» чемпионом Италии

После завершения игровой карьеры Баньоли стал тренером. С 1981 по 1990 год он возглавлял «Верону», с которой в сезоне-1981/82 выиграл Серию Б, а спустя три года привел клуб к единственному в его истории чемпионскому титулу в Серии A.