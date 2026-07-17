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Канчельскис получил приглашение на столетие «Фиорентины»

Главный тренер брянского «Динамо» готов посетить юбилей клуба, если получит разрешение от руководства.

Источник: Getty Images

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис сообщил, что получил приглашение на празднование 100-летия «Фиорентины», за которую выступал в конце 1990-х.

«Если руководители “Динамо” Брянск посчитают нужным отпустить, то поеду. Хотелось бы попасть на праздник, тем более приглашают», — сказал Канчельскис.

По словам специалиста, на юбилейном мероприятии ожидается участие многих бывших игроков клуба, включая Руя Кошту, Габриэля Батистуту и Франческо Тольдо, а также тренеров Клаудио Раньери и Альберто Малезани.