Канчельскис получил приглашение на столетие «Фиорентины»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис сообщил, что получил приглашение на празднование 100-летия «Фиорентины», за которую выступал в конце 1990-х.
«Если руководители “Динамо” Брянск посчитают нужным отпустить, то поеду. Хотелось бы попасть на праздник, тем более приглашают», — сказал Канчельскис.
По словам специалиста, на юбилейном мероприятии ожидается участие многих бывших игроков клуба, включая Руя Кошту, Габриэля Батистуту и Франческо Тольдо, а также тренеров Клаудио Раньери и Альберто Малезани.