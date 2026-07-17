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«Бешикташ» предложил Салаху контракт на 12 млн евро в год

По данным СМИ, переговоры сторон проходят в позитивном ключе.

Источник: Getty Images

«Бешикташ» ведет переговоры с египетским нападающим Мохамедом Салахом, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля».

По информации турецких СМИ, стамбульский клуб предложил 34-летнему футболисту контракт по схеме «1+1» с зарплатой 12 млн евро за сезон. Сообщается, что первая встреча сторон прошла положительно.

Изначально Салах рассчитывал на оклад в 15 млн евро в год, однако позднее снизил свои финансовые требования. Представитель игрока в настоящее время находится в Стамбуле.