«Бешикташ» предложил Салаху контракт на 12 млн евро в год

«Бешикташ» ведет переговоры с египетским нападающим Мохамедом Салахом, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля».
По информации турецких СМИ, стамбульский клуб предложил 34-летнему футболисту контракт по схеме «1+1» с зарплатой 12 млн евро за сезон. Сообщается, что первая встреча сторон прошла положительно.
Изначально Салах рассчитывал на оклад в 15 млн евро в год, однако позднее снизил свои финансовые требования. Представитель игрока в настоящее время находится в Стамбуле.