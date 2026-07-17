Тотти: Аленичев — один из самых больших талантов, что я видел

«Дмитрий Аленичев был одним из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел. Очень скромный, сдержанный парень. Говорил совсем мало, но всегда был готов помочь. Это был творческий футболист, способный в любой момент придумать что-то неожиданное. Поэтому на поле мы очень хорошо понимали друг друга», — заявил Тотти в выпуске YouTube-программы FONtour.