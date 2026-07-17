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Тотти: Аленичев — один из самых больших талантов, что я видел

Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти поделился воспоминаниями о бывших игроках сборной России Дмитрии Аленичеве и Андрее Аршавине.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Франческо Тотти и Дмитрий Аленичев вместе играли за итальянскую «Рому» с 1998-го по 2000 год.

«Дмитрий Аленичев был одним из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел. Очень скромный, сдержанный парень. Говорил совсем мало, но всегда был готов помочь. Это был творческий футболист, способный в любой момент придумать что-то неожиданное. Поэтому на поле мы очень хорошо понимали друг друга», — заявил Тотти в выпуске YouTube-программы FONtour.

Дмитрий Аленичев является победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе португальского «Порту».

«Безусловно, Аршавин был большим футболистом, что и доказал своими выступлениями. Образцовый игрок, который сделал для футбола много хорошего. Думаю, теперь он продолжает применять свои футбольные знания уже, прежде всего, за пределами футбольного поля», — добавил чемпион мира 2006 года.

Сейчас 45-летний Андрей Аршавин занимает должность заместителя председателя правления петербургского «Зенита» по спортивному развитию.

Франческо Тотти 49 лет, он завершил карьеру в 2017 году. Всю карьеру Тотти провел в «Роме», вместе с которой завоевал одно чемпионство, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии Тотти стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призёром чемпионата Европы-2000.