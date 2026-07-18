«Астон Вилла» подписала швейцарца Манзамби за 70 млн евро

В новой команде 20-летний футболист будет выступать под номером «44». Подробности контракта с игроком не разглашаются. По данным журналиста Фабрицио Романо, «Астон Вилла» заплатила за полузащитника 60 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов евро.