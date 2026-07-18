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«Астон Вилла» подписала швейцарца Манзамби за 70 млн евро

Футболист на ЧМ-2026 стал лучшим бомбардиром сборной Швейцарии.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба Международной федерации футбола

«Астон Вилла» объявила о переходе полузащитника Жоана Манзамби из «Фрайбурга».

По информации Sky Sport Germany, сумма трансфера с учетом бонусов составила около 70 миллионов евро. 20-летний швейцарец считается одним из самых перспективных молодых футболистов Европы. В прошлом сезоне он помог «Фрайбургу» выйти в финал Лиги Европы, где немецкий клуб уступил «Астон Вилле» со счетом 0:3.

На чемпионате мира-2026 Манзамби стал лучшим бомбардиром сборной Швейцарии, забив три мяча.

В новой команде 20-летний футболист будет выступать под номером «44». Подробности контракта с игроком не разглашаются. По данным журналиста Фабрицио Романо, «Астон Вилла» заплатила за полузащитника 60 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов евро.