Слуцкий объяснил, почему влюбился в Китай

— Китай сделал лучшую страну для китайцев. Если нет Alipay, если нет WeChat, если нет местных денег, нет местного телефона… То есть им вообще все равно на иностранцев.



У тебя внутренний рынок в полтора миллиарда — это касается абсолютно всего: экономики, машин, туристов. Они построили лучшую страну для китайцев.



Китай — нереально красивая страна. Здесь есть и горы, и моря, и лыжи, любой вид отдыха. Места красивейшие, невероятные, обустроенные.



Нереально технологичны — по сетчатке глаза ты можешь расплачиваться, вызывать беспилотные такси.



Например, шоппинг в Китае, и Taobao заставит тратить даже самого жадного человека на планете. Ты можешь все что угодно отсканировать, сфотографировать, и тебе это выйдет от самой дешевой до самой дорогой версии.



Я влюблен в Китай. Это, наверное, то, кем могли бы быть мы, — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Послезавтра».