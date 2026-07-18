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Слуцкий объяснил, почему влюбился в Китай

Тренер назвал страну лучшим местом для самих китайцев.

Источник: Photo by VCG/VCG via Getty Images

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, чем его впечатлил Китай. Российский специалист назвал страну передовой, отметил ее технологии, природное разнообразие и ориентированность на собственных жителей.

— Китай — самая передовая страна сейчас?

— Да.

— В чем это проявляется?

— Китай сделал лучшую страну для китайцев. Если нет Alipay, если нет WeChat, если нет местных денег, нет местного телефона… То есть им вообще все равно на иностранцев.

У тебя внутренний рынок в полтора миллиарда — это касается абсолютно всего: экономики, машин, туристов. Они построили лучшую страну для китайцев.

Китай — нереально красивая страна. Здесь есть и горы, и моря, и лыжи, любой вид отдыха. Места красивейшие, невероятные, обустроенные.

Нереально технологичны — по сетчатке глаза ты можешь расплачиваться, вызывать беспилотные такси.

Например, шоппинг в Китае, и Taobao заставит тратить даже самого жадного человека на планете. Ты можешь все что угодно отсканировать, сфотографировать, и тебе это выйдет от самой дешевой до самой дорогой версии.

Я влюблен в Китай. Это, наверное, то, кем могли бы быть мы, — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Послезавтра».

Слуцкий работает в Китае с начала 2024 года. До переезда в Шанхай тренер возглавлял ЦСКА, сборную России, английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и казанский «Рубин».