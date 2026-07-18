«Бавария» готова предложить 40 млн евро за Жюля Кунде

«Бавария» готова предложить около 40 млн евро за защитника «Барселоны» Жюля Кунде, сообщает Diario Sport.
Каталонский клуб не считает француза неприкосновенным, однако не намерен форсировать его уход. По данным источника, руководство «Барселоны» готово рассматривать предложения в диапазоне от 50 до 60 млн евро.
На данный момент переговоры между клубами не ведутся, поскольку стороны существенно расходятся в оценке стоимости футболиста. В минувшем сезоне Ла Лиги Кунде провел 30 матчей, сделал четыре голевые передачи и получил шесть желтых карточек.