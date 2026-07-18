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Клуб Райана Рейнольдса снова обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» уступил «Рексему» в товарищеском матче, который прошел на Олимпийском стадионе в Хельсинки, — 0:1.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный гол на 39-й минуте забил Сэмюэл Смит. В стартовом составе «красных дьяволов» вышел полузащитник Андрей Сантос, перешедший в межсезонье из «Челси», — бразилец стал одним из главных новичков команды, для которой это первое полноценное межсезонье под руководством Майкла Каррика.

Поражение от «Рексема» — конфуз лишь на первый взгляд. Валлийский клуб, принадлежащий голливудским звездам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни, за несколько лет совершил впечатляющий взлет из низших дивизионов: в минувшем сезоне команда Фила Паркинсона заняла седьмое место в Чемпионшипе, не дотянув до зоны плей-офф всего два очка, и открыто заявляет о намерении пробиться в Премьер-лигу. Более того, для «Рексема» это уже вторая победа над «МЮ»: в июле 2023 года валлийцы обыграли манкунианцев в спарринге в Сан-Диего со счетом 3:1.

Летняя программа у обоих клубов насыщенная. «Манчестер Юнайтед» 24 июля встретится с норвежским «Русенборгом», 1 августа сыграет с мадридским «Атлетико», а 8 августа — с «ПСЖ». «Рексем» продолжит готовиться к сезону матчами против клубов АПЛ: 26 июля его ждет «Лидс», 30 июля — «Ливерпуль».