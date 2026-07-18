Клуб Райана Рейнольдса снова обыграл «Манчестер Юнайтед»

Поражение от «Рексема» — конфуз лишь на первый взгляд. Валлийский клуб, принадлежащий голливудским звездам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни, за несколько лет совершил впечатляющий взлет из низших дивизионов: в минувшем сезоне команда Фила Паркинсона заняла седьмое место в Чемпионшипе, не дотянув до зоны плей-офф всего два очка, и открыто заявляет о намерении пробиться в Премьер-лигу. Более того, для «Рексема» это уже вторая победа над «МЮ»: в июле 2023 года валлийцы обыграли манкунианцев в спарринге в Сан-Диего со счетом 3:1.