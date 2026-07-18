Захарян вышел в старте «Сосьедада» в первом летнем спарринге

Счет на 19-й минуте открыл нападающий басков Орри Оскарссон, на 82-й форвард гостей Габриэль Хименес восстановил равновесие. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и провел на поле один тайм.
Появление 23-летнего россиянина с первых минут любопытно на фоне его неопределенного будущего. Минувший сезон получился для Захаряна смазанным — 21 матч и лишь один гол при в целом скромной статистике за весь испанский период: 65 игр, три мяча и три голевые передачи с момента перехода из «Динамо» за 13 миллионов евро летом 2023 года. В мае «Спорт-Экспресс» сообщал, что клуб готов продать хавбека за сумму от 14 миллионов евро или отдать в аренду с обязательным выкупом, а газета AS писала, что в Сан-Себастьяне высоко ценят технику россиянина, но считают, что ему нужно набраться опыта в другом месте. В пресс-службе «Сосьедада», впрочем, называли разговоры об уходе игрока слухами.
Главным претендентом на Захаряна СМИ называют «Краснодар»: по информации Armenie Football, переговоры о возвращении полузащитника в РПЛ находятся на финальной стадии — «быкам» после продажи Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» как раз требуется креативный игрок его профиля. Контракт россиянина с обладателем Кубка Испании рассчитан до 2029 года.
Следующий контрольный матч «Реал Сосьедад» проведет 25 июля против «Вулверхэмптона».