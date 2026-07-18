Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19.07
Франция
:
Англия
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.20
П2
4.04
Футбол. Первая лига
19.07
Урал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.70
Футбол. Первая лига
19.07
КАМАЗ
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.30
П2
2.17
Футбол. Первая лига
19.07
Велес
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.07
П2
2.86
Футбол. Первая лига
19.07
Текстильщик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.17
П2
2.91
Футбол. Первая лига
19.07
Шинник
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.31
П2
4.21

Захарян вышел в старте «Сосьедада» в первом летнем спарринге

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с сантандерским «Расингом» в товарищеском матче, который прошел в субботу, 18 июля, на тренировочной базе в Сан-Себастьяне, — 1:1.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Счет на 19-й минуте открыл нападающий басков Орри Оскарссон, на 82-й форвард гостей Габриэль Хименес восстановил равновесие. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и провел на поле один тайм.

Появление 23-летнего россиянина с первых минут любопытно на фоне его неопределенного будущего. Минувший сезон получился для Захаряна смазанным — 21 матч и лишь один гол при в целом скромной статистике за весь испанский период: 65 игр, три мяча и три голевые передачи с момента перехода из «Динамо» за 13 миллионов евро летом 2023 года. В мае «Спорт-Экспресс» сообщал, что клуб готов продать хавбека за сумму от 14 миллионов евро или отдать в аренду с обязательным выкупом, а газета AS писала, что в Сан-Себастьяне высоко ценят технику россиянина, но считают, что ему нужно набраться опыта в другом месте. В пресс-службе «Сосьедада», впрочем, называли разговоры об уходе игрока слухами.

Главным претендентом на Захаряна СМИ называют «Краснодар»: по информации Armenie Football, переговоры о возвращении полузащитника в РПЛ находятся на финальной стадии — «быкам» после продажи Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» как раз требуется креативный игрок его профиля. Контракт россиянина с обладателем Кубка Испании рассчитан до 2029 года.

Следующий контрольный матч «Реал Сосьедад» проведет 25 июля против «Вулверхэмптона».

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше