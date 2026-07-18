Захарян вышел в старте «Сосьедада» в первом летнем спарринге

Появление 23-летнего россиянина с первых минут любопытно на фоне его неопределенного будущего. Минувший сезон получился для Захаряна смазанным — 21 матч и лишь один гол при в целом скромной статистике за весь испанский период: 65 игр, три мяча и три голевые передачи с момента перехода из «Динамо» за 13 миллионов евро летом 2023 года. В мае «Спорт-Экспресс» сообщал, что клуб готов продать хавбека за сумму от 14 миллионов евро или отдать в аренду с обязательным выкупом, а газета AS писала, что в Сан-Себастьяне высоко ценят технику россиянина, но считают, что ему нужно набраться опыта в другом месте. В пресс-службе «Сосьедада», впрочем, называли разговоры об уходе игрока слухами.