«Астон Вилла» подписала полузащитника сборной Бразилии

По итогам прошлого сезона «Астон Вилла» заняла четвертое место в чемпионате Англии, набрав 65 очков в 38 матчах и завоевав путевку в Лигу чемпионов. «Вулверхэмптон», выступавший в Премьер-лиге с 2018 года, финишировал на последней, 20-й позиции, и в новом сезоне сыграет в Чемпионшипе.