«Астон Вилла» подписала полузащитника сборной Бразилии

«Астон Вилла» официально сообщила о подписании полузащитника Жоао Гомеса, ранее выступавшего за «Вулверхэмптон». О переходе футболиста бирмингемский клуб объявил на своем официальном сайте.
По информации британских СМИ, сумма трансфера составила 38 миллионов фунтов стерлингов (44,8 миллиона евро). Из этой суммы 34 миллиона фунтов стерлингов (40 миллионов евро) «Астон Вилла» выплатит сразу, а еще 4 миллиона фунтов стерлингов (4,7 миллиона евро) предусмотрены в качестве бонусов.
В сезоне-2025/26 бразильский хавбек провел 41 матч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. На счету центрального полузащитника 10 игр за сборную Бразилии. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.
По итогам прошлого сезона «Астон Вилла» заняла четвертое место в чемпионате Англии, набрав 65 очков в 38 матчах и завоевав путевку в Лигу чемпионов. «Вулверхэмптон», выступавший в Премьер-лиге с 2018 года, финишировал на последней, 20-й позиции, и в новом сезоне сыграет в Чемпионшипе.