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Вратарь сборной Австралии перешел в клуб французской Лиги 1

Голкипер «Мельбурн Сити» и сборной Австралии Патрик Бич перешел в «Труа». Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Французский «Труа» объявил о переходе 22-летнего голкипера Патрика Бича. Стороны заключили долгосрочное соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2031 года.

Бич выступал за «Мельбурн Сити» с лета 2023 года. В минувшем сезоне вратарь провел 35 матчей во всех турнирах, в 11 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

На чемпионате мира 2026 года голкипер защищал цвета сборной Австралии и помог национальной команде выйти в 1/16 финала. По ходу турнира он отразил 13 из 15 ударов, нанесенных в створ его ворот. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1 миллион евро.

В сезоне-2025/26 «Труа» набрал 67 очков, занял первое место в Лиге 2 и завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Франции. Клуб покинул Лигу 1 в 2023 году, а год спустя был близок к вылету и из второго дивизиона, однако сохранил место в турнире благодаря проблемам с лицензированием у «Бордо».