Вратарь сборной Австралии перешел в клуб французской Лиги 1

В сезоне-2025/26 «Труа» набрал 67 очков, занял первое место в Лиге 2 и завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Франции. Клуб покинул Лигу 1 в 2023 году, а год спустя был близок к вылету и из второго дивизиона, однако сохранил место в турнире благодаря проблемам с лицензированием у «Бордо».