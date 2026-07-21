Английский арбитр Энтони Тейлор завершил карьеру в 47 лет

Энтони Тейлор сообщил о завершении профессиональной судейской карьеры, поблагодарив коллег, близких и всех, кто поддерживал его на протяжении многих лет.
«Работа на элитном уровне была для меня невероятной привилегией, однако давление очень велико, а за твоей деятельностью следят постоянно. Пришло время сделать шаг в сторону, чтобы перейти к следующей главе моей карьеры. Хочу выразить благодарность своим помощникам Гари Бесвику и Адаму Нанну, своим коллегам и всем остальным за их поддержку на протяжении всех этих лет. Особенно хочу поблагодарить свою семью и друзей за их неизменную поддержку через все испытания, которые сопутствовали моей карьере», — приводит слова Тейлора talkSPORT.
За время карьеры Тейлор обслужил 831 матч, включая 433 встречи Английской Премьер-лиги. Кроме того, он регулярно работал на международных играх клубных турниров и матчах национальных сборных. Он был выбран для работы на чемпионатах мира 2022 и 2026 годов, а также на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов. В общей сложности Тэйлор отсудил 163 международных матча.
Последним матчем в карьере 46-летнего арбитра стала встреча ⅛ финала чемпионата мира 2026 года, в которой сборная Испании обыграла Португалию со счетом 1:0.