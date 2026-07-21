Английский арбитр Энтони Тейлор завершил карьеру в 47 лет

«Работа на элитном уровне была для меня невероятной привилегией, однако давление очень велико, а за твоей деятельностью следят постоянно. Пришло время сделать шаг в сторону, чтобы перейти к следующей главе моей карьеры. Хочу выразить благодарность своим помощникам Гари Бесвику и Адаму Нанну, своим коллегам и всем остальным за их поддержку на протяжении всех этих лет. Особенно хочу поблагодарить свою семью и друзей за их неизменную поддержку через все испытания, которые сопутствовали моей карьере», — приводит слова Тейлора talkSPORT.