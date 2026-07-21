Нидерландский нападающий переходит в «Аль-Хиляль» за 80 млн евро

Саммервилл вошел в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира 2026 года, дебютировав за национальную команду лишь в июне в товарищеском матче. На турнире он принял участие в четырех встречах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. В серии пенальти матча 1/16 финала против Марокко нидерландец не реализовал один из ударов.