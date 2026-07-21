Нидерландский нападающий переходит в «Аль-Хиляль» за 80 млн евро

По данным источника, общая сумма сделки составит около 80 миллионов евро (68,23 миллиона фунтов). Перед завершением трансфера 24-летний футболист пройдет медицинское обследование. Для игрока уже подготовлен долгосрочный контракт, который будет подписан после оформления всех необходимых документов.
Ожидалось, что Саммервилл покинет «Вест Хэм» в текущее трансферное окно после вылета клуба в Чемпионшип по итогам прошлого сезона. Ранее сообщалось, что лондонцы были готовы расстаться с нидерландцем примерно за 50 миллионов фунтов.
В борьбе за футболиста также участвовали итальянская «Рома», предложившая 46 миллионов евро, а также «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла», которые проявляли интерес к игроку. Действующий контракт Саммервилла с «Вест Хэмом» был рассчитан до 2029 года.
Саммервилл вошел в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира 2026 года, дебютировав за национальную команду лишь в июне в товарищеском матче. На турнире он принял участие в четырех встречах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. В серии пенальти матча 1/16 финала против Марокко нидерландец не реализовал один из ударов.
Саммервилл перешел в «Вест Хэм» из «Лидс Юнайтед» в 2024 году. За это время он провел 56 матчей за лондонский клуб. В сезоне-2025/26 вингер сыграл 34 встречи во всех турнирах, отметившись семью голами и пятью результативными передачами.