СМИ: Модрич договорился о новом контракте с «Миланом»

Хорватский полузащитник Лука Модрич продлит контракт с итальянским «Миланом», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны договорились о новом соглашении, которое будет рассчитано на короткий срок.
40-летний Модрич выступает за «Милан» с прошлого сезона. До этого, с 2012 года, полузащитник защищал цвета мадридского «Реала», в составе которого шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз стал победителем клубного чемпионата мира, четырежды завоевал титул чемпиона Испании, дважды выиграл Кубок Испании и пять раз — Суперкубок страны. В 2018 году хорват стал обладателем «Золотого мяча».
По ходу карьеры Модрич также играл за английский «Тоттенхэм», загребское «Динамо», «Интер» из Запрешича и боснийский «Зриньски Мостар».
В составе сборной Хорватии полузащитник завоевал серебряные медали чемпионата мира 2018 года и бронзу турнира 2022 года. Чемпионат мира-2026 стал для него пятым в карьере.