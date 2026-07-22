Чалов продолжит восстановление после операции на мениске в Москве

Нападающий ПАОКа Федор Чалов прилетел в Москву, где продолжит индивидуальную реабилитацию после операции на мениске. Восстановлением футболиста будет руководить глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов.
Повреждение мениска Чалов получил в начале июля во время товарищеского матча с бельгийским «Бевереном» (4:1). Позже 28-летний форвард перенес плановую операцию в одной из клиник Лондона. По согласованию с руководством и медицинским штабом ПАОКа футболист проходит курс восстановления дистанционно.
«Мы обсудили с руководством клуба и медицинским штабом ПАОКа, что пока я не могу присоединиться к командным тренировкам и восстанавливаюсь индивидуально. Я могу проходить восстановление дистанционно, большое им за это спасибо. Конечно, здесь меня будут вести спортивные врачи и физиотерапевты, будем отправлять отчеты о тренировках и лечении медицинскому штабу ПАОКа, и как только буду готов, полечу обратно с новыми силами. Свое восстановление в Москве доверил проверенному специалисту и профессионалу своего дела — Эдуарду Николаевичу Безуглову. Уже завтра приступаю к силовым тренировкам для поддержания общей физической формы», — написал Чалов в своем телеграм-канале.
Чалов стал игроком ПАОКа летом 2024 года, перейдя из московского ЦСКА. Его контракт с греческим клубом действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 4 млн евро.
В сезоне-2025/26 нападающий провел за ПАОК 38 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал две голевые передачи. С февраля по июнь 2026 года он на правах аренды выступал за турецкий «Кайсериспор», где сыграл 14 матчей в чемпионате, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Следующий официальный матч ПАОК проведет 23 июля в первом матче квалификации Лиги Европы УЕФА против киевского «Динамо». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.