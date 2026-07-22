Чалов продолжит восстановление после операции на мениске в Москве

«Мы обсудили с руководством клуба и медицинским штабом ПАОКа, что пока я не могу присоединиться к командным тренировкам и восстанавливаюсь индивидуально. Я могу проходить восстановление дистанционно, большое им за это спасибо. Конечно, здесь меня будут вести спортивные врачи и физиотерапевты, будем отправлять отчеты о тренировках и лечении медицинскому штабу ПАОКа, и как только буду готов, полечу обратно с новыми силами. Свое восстановление в Москве доверил проверенному специалисту и профессионалу своего дела — Эдуарду Николаевичу Безуглову. Уже завтра приступаю к силовым тренировкам для поддержания общей физической формы», — написал Чалов в своем телеграм-канале.