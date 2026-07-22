«Манчестер Юнайтед» презентовал выездную форму на новый сезон

Новый комплект, разработанный Adidas, выполнен в насыщенном синем цвете. В клубе отметили, что дизайн отсылает к одной из самых узнаваемых гостевых форм в истории «Манчестер Юнайтед».
Синие выездные комплекты не раз использовались командой в прошлом, однако впервые с сезона-2016/17 клуб возвращается к подобной цветовой гамме. Тогда главным тренером манкунианцев был Жозе Моуринью. Кроме того, синяя форма регулярно использовалась командой в 1980-х годах.
В клубе отметили, что одной из ключевых особенностей новой формы стали полосы в тон основной ткани, проходящие по всей поверхности футболки и придающие дизайну дополнительный объем и динамику. Красно-белая отделка украшает V-образный воротник и манжеты рукавов, создавая контраст с темно-синей основой комплекта. Красные фирменные три полоски adidas расположены на плечах, а на груди размещены клубная эмблема и классический трилистный логотип Adidas, сочетающие традиционный стиль с современными дизайнерскими решениями.
Впервые новую экипировку можно было увидеть во время финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Рэпер Stormzy, присутствовавший на матче в Нью-Джерси, опубликовал в своих социальных сетях фотографии в новой гостевой форме «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/26. Новый сезон Английской Премьер-лиги (АПЛ) “красные дьяволы” откроют 22 августа выездным матчем против “Халл Сити”.