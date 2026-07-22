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«Манчестер Юнайтед» презентовал выездную форму на новый сезон

«Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму на сезон-2026/27. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

Новый комплект, разработанный Adidas, выполнен в насыщенном синем цвете. В клубе отметили, что дизайн отсылает к одной из самых узнаваемых гостевых форм в истории «Манчестер Юнайтед».

Синие выездные комплекты не раз использовались командой в прошлом, однако впервые с сезона-2016/17 клуб возвращается к подобной цветовой гамме. Тогда главным тренером манкунианцев был Жозе Моуринью. Кроме того, синяя форма регулярно использовалась командой в 1980-х годах.

В клубе отметили, что одной из ключевых особенностей новой формы стали полосы в тон основной ткани, проходящие по всей поверхности футболки и придающие дизайну дополнительный объем и динамику. Красно-белая отделка украшает V-образный воротник и манжеты рукавов, создавая контраст с темно-синей основой комплекта. Красные фирменные три полоски adidas расположены на плечах, а на груди размещены клубная эмблема и классический трилистный логотип Adidas, сочетающие традиционный стиль с современными дизайнерскими решениями.

Впервые новую экипировку можно было увидеть во время финала чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Рэпер Stormzy, присутствовавший на матче в Нью-Джерси, опубликовал в своих социальных сетях фотографии в новой гостевой форме «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/26. Новый сезон Английской Премьер-лиги (АПЛ) “красные дьяволы” откроют 22 августа выездным матчем против “Халл Сити”.