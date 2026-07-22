«Манчестер Юнайтед» презентовал выездную форму на новый сезон

В клубе отметили, что одной из ключевых особенностей новой формы стали полосы в тон основной ткани, проходящие по всей поверхности футболки и придающие дизайну дополнительный объем и динамику. Красно-белая отделка украшает V-образный воротник и манжеты рукавов, создавая контраст с темно-синей основой комплекта. Красные фирменные три полоски adidas расположены на плечах, а на груди размещены клубная эмблема и классический трилистный логотип Adidas, сочетающие традиционный стиль с современными дизайнерскими решениями.