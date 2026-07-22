«Реал» готов продать Асенсио. Моуринью не рассчитывает на игрока

По информации источника, вариант с уходом 23-летнего футболиста рассматривается еще с июня после прихода Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. После перехода французского центрального защитника Ибраимы Конате конкуренция в оборонительной линии «сливочных» усилилась, из-за чего шансы испанца на постоянное место в составе заметно снизились. Клуб допускает как полноценную продажу игрока, так и его аренду. При этом последнее слово останется за самим Асенсио.
Контракт испанского защитника с «Реалом» рассчитан до 2031 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро. В сезоне-2025/26 Асенсио, являющийся воспитанником мадридского клуба, провел 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Также защитник получил семь желтых и одну красную карточку.
В июне «Реал» официально объявил о возвращении Моуринью на пост главного тренера. Португальский специалист подписал контракт до 30 июня 2029 года. В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед каталонскую «Барселону». Также клуб вылетел на стадии ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4). В Кубке страны «Реал» проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (2:3).