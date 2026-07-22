«Реал» готов продать Асенсио. Моуринью не рассчитывает на игрока

По информации источника, вариант с уходом 23-летнего футболиста рассматривается еще с июня после прихода Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. После перехода французского центрального защитника Ибраимы Конате конкуренция в оборонительной линии «сливочных» усилилась, из-за чего шансы испанца на постоянное место в составе заметно снизились. Клуб допускает как полноценную продажу игрока, так и его аренду. При этом последнее слово останется за самим Асенсио.