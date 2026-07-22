Источник: «Манчестер Юнайтед» проявил интерес к игроку «Реала»

— «Манчестер Юнайтед» проявил интерес к полузащитнику «Реала» Эдуардо Камавинга, который больше не является неприкосновенным для «сливочных», — написал Скира.
По данным СМИ, за Камавинга клуб рассчитывает получить 50 миллионов евро. В сезоне-2025/2026 Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Француз выступает за «Реал» с 2021 года после перехода из «Ренна». Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Камавинга не был включен Дидье Дешамом в состав сборной Франции на чемпионат мира 2026 года. В активе полузащитника 29 матчей и 2 забитых мяча за национальную команду.
В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед каталонскую «Барселону». Также клуб вылетел на стадии ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4). В Кубке страны «Реал» проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (2:3).