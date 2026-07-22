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Инвесторы из Индии могут купить долю в «Ливерпуле» за $6 млрд

Американская инвестиционная группа Fenway Sports Group (FSG) ведет переговоры о продаже миноритарного пакета акций «Ливерпуля». Об этом сообщает The Financial Times.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images

По информации источника, потенциальным покупателем доли может стать группа инвесторов во главе с британско‑индийским бизнесменом Амитом Бхатией, которого поддерживает семья индийского миллиардера Лакшми Миттала. Потенциальная сумма сделки оценивается в шесть миллиардов долларов, благодаря чему она может стать одной из крупнейших в истории спорта.

Накануне 46-летний Бхатия ушел из совета директоров «Куинз Парк Рейнджерс» и отказался от своей доли в клубе, к которому он присоединился в 2007 году. Это решение связано именно с переговорами о покупке миноритарного пакета акций «Ливерпуля».

FSG приобрела «Ливерпуль» в 2010 году за 400 млн долларов. Под ее руководством клуб дважды становился чемпионом Англии (2020, 2025) и выигрывал Лигу чемпионов (2019).

В прошлом году FSG продала контрольный пакет акций клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» за 1,75 млрд долларов. Также холдингу принадлежит бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс».

«Ливерпуль» откроет новый сезон АПЛ 23 августа выездным матчем против «Ньюкасла».