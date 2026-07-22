Инвесторы из Индии могут купить долю в «Ливерпуле» за $6 млрд

По информации источника, потенциальным покупателем доли может стать группа инвесторов во главе с британско‑индийским бизнесменом Амитом Бхатией, которого поддерживает семья индийского миллиардера Лакшми Миттала. Потенциальная сумма сделки оценивается в шесть миллиардов долларов, благодаря чему она может стать одной из крупнейших в истории спорта.