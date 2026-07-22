Российские арбитры могут начать обслуживать матчи в Африке

Это получается. Но с учетом логистических особенностей и приоритетов нашего чемпионата мы тоже не можем сказать судьям съездить в Латинскую Америку, на чемпионат Бразилии, осудить там матч. Для медиа это будет здорово, но мы потеряем судью на довольно длительное время: перелеты, джетлаги и прочее. Поэтому приглашения есть, но пользуемся мы только теми, которые нам позволяют получать международную практику с минимальным ущербом для проведения чемпионата России.