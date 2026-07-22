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Российские арбитры могут начать обслуживать матчи в Африке

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что многие страны заинтересованы в приглашении российских арбитров для обслуживания матчей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— Востребованность в наших судьях высока. Приглашения поступают иногда из самых удивительных локаций, честно сказать.

— Например?
— Все африканские страны интересовались. У нас есть судьи, которые подтверждают качество — те же Сергей Карасев и Кирилл Левников. Но есть и молодые еще лучше, можно потихоньку-потихоньку их подтягивать и тоже напитывать международной практикой.

Это получается. Но с учетом логистических особенностей и приоритетов нашего чемпионата мы тоже не можем сказать судьям съездить в Латинскую Америку, на чемпионат Бразилии, осудить там матч. Для медиа это будет здорово, но мы потеряем судью на довольно длительное время: перелеты, джетлаги и прочее. Поэтому приглашения есть, но пользуемся мы только теми, которые нам позволяют получать международную практику с минимальным ущербом для проведения чемпионата России.

— Какие для нас наиболее реальные?
— Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия и прочее. Если там сейчас ситуация опять не разгорится, в принципе, они возможны. Азиатские страны заинтересованы в сотрудничестве. Но сейчас с логистикой тяжело: много часовых поясов, тяжеловато судьям так работать. Повторюсь, наш приоритет — чемпионат России. Нас оценивают здесь, основную зарплату судьям платят здесь — надо качество давать здесь. Международная практика — хорошо, но не в ущерб чемпионату России.

— В Африку никто не поедет?
— Не исключаю, что можно поехать. У нас есть январь и февраль, когда судьи могут работать, — цитирует Каманцева «РБ Спорт».