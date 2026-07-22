Вальверде высказался о назначении капитаном «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал свое назначение первым капитаном мадридского клуба.
"Столько эмоций, столько чести. Я много думаю о том, через что прошел: о прекрасных моментах, о сложных периодах… И вот этот момент настал.
Я очень вырос благодаря партнерам, с которыми делил раздевалку: Карвахалю, Рамосу, Кроосу, Модричу, Лукасу Васкесу… Я никогда не устану называть эти имена. Они помогли мне стать лучше как человеку, капитану и игроку.
Это будет мой первый сезон в качестве первого капитана. Я постараюсь насладиться им по максимуму и отдать все силы — не только на поле, но и за его пределами, чтобы каждый мой партнер чувствовал себя комфортно", — приводит слова Вальверде Madrid Universal.
Вальверде выступает за основную команду «Реала» с 2018 года. За это время уругваец выиграл с мадридским клубом Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок Испании, а также ряд других трофеев.