«Интер Майами» объявил о переходе Каземиро

Я невероятно благодарен и с нетерпением жду начала работы, чтобы оправдать это доверие — не только в течение 90 минут в день матча, но и каждый день на тренировках. Могу лишь сказать спасибо, и я отдам все силы, чтобы отплатить за ту поддержку и доверие, которые оказал мне клуб«, — приводит слова Каземиро пресс-служба “Интер Майами”.