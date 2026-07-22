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«Интер Майами» объявил о переходе Каземиро

Каземиро официально пополнил состав «Интер Майами».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро стал игроком «Интер Майами». Об этом сообщила пресс-служба клуба МЛС.

34-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2027 с возможностью продления еще на два года.

Летом у Каземиро завершился контракт с «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2022 года. За английский клуб бразилец провел 160 матчей, забил 26 голов и отдал 14 результативных передач. Ранее он также защищал цвета «Реала», «Порту» и «Сан-Паулу».

Каземиро является пятикратным победителем Лиги чемпионов. В составе «Реала» он также трижды выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, а также один раз стал обладателем Кубка Испании. С «Манчестер Юнайтед» полузащитник завоевал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

На чемпионате мира-2026 Каземиро провел пять матчей за сборную Бразилии и забил один гол.

"Больше всего меня мотивирует, и, думаю, это касается каждого футболиста, желание побеждать и продолжать развиваться. Проект, который представил мне клуб, а также усилия всех, кто работал над моим переходом, очень много для меня значат.

Я невероятно благодарен и с нетерпением жду начала работы, чтобы оправдать это доверие — не только в течение 90 минут в день матча, но и каждый день на тренировках. Могу лишь сказать спасибо, и я отдам все силы, чтобы отплатить за ту поддержку и доверие, которые оказал мне клуб«, — приводит слова Каземиро пресс-служба “Интер Майами”.

Совладелец клуба Дэвид Бекхэм также поприветствовал новичка.

«Я очень рад приветствовать Каземиро и его семью в “Интер Майами”. Это человек и футболист, которым я восхищаюсь уже очень давно. Он — настоящий победитель, добившийся огромных успехов в футболе, и после столь невероятной карьеры в “Реале” и “Манчестер Юнайтед” я счастлив, что он решил сделать Майами своим новым домом», — говорится в заявлении Бекхэма.