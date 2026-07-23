Роналдо и Роберто Карлос покупают бразильский футбольный клуб

Чемпионы мира в составе сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлос станут совладельцами выступающего в третьем дивизионе чемпионата Бразилии клуба «Интернасьонал Лимейра». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, бывшие футболисты намерены заняться развитием регионального футбола в Бразилии, помогать местным клубам в реорганизации, а также содействовать подготовке игроков для национальной сборной.
«Роналдо и я сейчас покупаем “Интернасьонал Лимейра” вместе с Энрико и двумя нашими партнерами. Я намерен лучше узнать клубы из провинции, чтобы помочь им как в поиске спонсоров, так и в возрождении футбола в регионах до уровня, каким он был в наше время», — говоорит Роберто Карлос.
53-летний Роберто Карлос является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии, а также двукратным победителем Кубка Америки. На клубном уровне он трижды выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом», четыре раза становился чемпионом Испании и завоевал множество других трофеев.
49-летний Роналдо — двукратный чемпион мира и двукратный обладатель «Золотого мяча». С 2018 по 2025 год легендарный форвард владел контрольным пакетом акций испанского «Вальядолида».