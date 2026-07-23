Роналдо и Роберто Карлос покупают бразильский футбольный клуб

«Роналдо и я сейчас покупаем “Интернасьонал Лимейра” вместе с Энрико и двумя нашими партнерами. Я намерен лучше узнать клубы из провинции, чтобы помочь им как в поиске спонсоров, так и в возрождении футбола в регионах до уровня, каким он был в наше время», — говоорит Роберто Карлос.