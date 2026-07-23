Форвард «Вулверхэмптона» сорвал тренировку из-за трансфера

По данным источника, во время одной из тренировок 25-летний футболист сел на газон и потребовал разрешить ему сменить команду. Из-за произошедшего новый главный тренер «Вулверхэмптона» Сезар Пейшоту был вынужден досрочно завершить занятие.
Позже Арокодаре выступил с заявлением в социальных сетях.
— На протяжении всей своей карьеры я всегда гордился тем, что вел себя профессионально и соблюдал самые высокие стандарты в тренировочном процессе. Моей главной задачей всегда была максимальная готовность к матчам, чтобы приносить пользу партнерам по команде и клубу всякий раз, когда мне предоставляется такая возможность.
Я остаюсь игроком «Вулверхэмптона» по действующему контракту, и мое единственное намерение — профессионально выполнять свои обязательства: тренироваться, делать свою работу и помогать команде в соответствии с условиями соглашения, — написал футболист.
Арокодаре выступает за «Вулверхэмптон» с 2025 года. За это время форвард провел 38 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.