«Реал» купил лучшего молодого игрока чемпионата Испании

21-летний испанец подписал со «сливочными» контракт на пять лет — до лета 2031 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 25 млн евро.
Продажа Эспи стала второй по стоимости в истории «Леванте», уступив лишь трансферу Джефферсона Лермы в «Борнмут» за 30,5 млн евро летом 2018 года.
Карлос Эспи является воспитанником «Леванте» и выступает за первую команду с февраля 2024 года. Он провел за команду 66 матчей, в которых забил 20 голов.
В прошлом сезоне Эспи забил 11 голов в 25 матчах чемпионата Испании и стал лучшим бомбардиром «Леванте». Также он был признан лучшим молодым игроком сезона в Ла Лиге, опередив полузащитника «Реала» Арду Гюлера и хавбека «Барселоны» Фермина Лопеса.
«Реал» откроет новый сезон 22 августа выездным матчем против «Эспаньола». В рамках предсезонной подготовки мадридцы проведут товарищеские матчи против «Фиорентины» (1 августа), «Ференцвароша» (8 августа), «Депортиво» (12 августа) и «Шальке» (16 августа).