«Реал» купил лучшего молодого игрока чемпионата Испании

В прошлом сезоне Эспи забил 11 голов в 25 матчах чемпионата Испании и стал лучшим бомбардиром «Леванте». Также он был признан лучшим молодым игроком сезона в Ла Лиге, опередив полузащитника «Реала» Арду Гюлера и хавбека «Барселоны» Фермина Лопеса.