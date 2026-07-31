В Англии введут дисквалификацию на 10 матчей за расизм

«Для борьбы с этим отвратительным поведением необходимы усиленные меры. Поэтому в обновленных рекомендациях по санкциям теперь требуется, чтобы регулятивные комиссии применяли стандартную дисквалификацию минимум на 10 матчей в таких случаях. Регулятивные комиссии могут назначить наказание строже стандартной 10-матчевой дисквалификации, если сочтут, что присутствуют значительные отягчающие обстоятельства», — сказано в заявлении FA.