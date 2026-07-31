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В Англии введут дисквалификацию на 10 матчей за расизм

Футбольная ассоциация Англии (FA) с нового сезона введет минимальную дисквалификацию на 10 матчей за дискриминационные нарушения. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, перед началом сезона FA обновила правила наказаний за «отягченные нарушения» среди игроков, тренеров и других участников матчей. К нарушениям относятся действия или высказывания, связанные с этническим происхождением, расой, национальностью, религией, полом, сексуальной ориентацией или инвалидностью.

«Для борьбы с этим отвратительным поведением необходимы усиленные меры. Поэтому в обновленных рекомендациях по санкциям теперь требуется, чтобы регулятивные комиссии применяли стандартную дисквалификацию минимум на 10 матчей в таких случаях. Регулятивные комиссии могут назначить наказание строже стандартной 10-матчевой дисквалификации, если сочтут, что присутствуют значительные отягчающие обстоятельства», — сказано в заявлении FA.

Отмечается, что FA допускает уменьшение срока наказания при смягчающих факторах, однако нарушитель все равно пропустит минимум шесть игр. Повторные нарушения будут наказываться строже.

Новый сезон АПЛ стартует 21 августа.