«Борнмут» купил защитника сборной Португалии за 25 млн евро

Силва является воспитанником «Бенфики» и выступает за основную команду «орлов» с лета 2022 года. Он провел за лиссабонцев 183 матча, в которых забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с «Бенфикой» был рассчитан до лета 2027 года.