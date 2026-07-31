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«Борнмут» купил защитника сборной Португалии за 25 млн евро

Защитник «Бенфики» и сборной Португалии Антониу Силва продолжит карьеру в «Борнмуте». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, «Борнмут» договорился с «Бенфикой» о покупке 22-летнего португальца за 25 млн евро, еще 5 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Ожидается, что в ближайшие дни футболист пройдёт медобследование и завершит переход в английский клуб.

Силва является воспитанником «Бенфики» и выступает за основную команду «орлов» с лета 2022 года. Он провел за лиссабонцев 183 матча, в которых забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с «Бенфикой» был рассчитан до лета 2027 года.

Также на счету Силвы 20 матчей за сборную Португалии. Защитник не попал в состав национальной команды на ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что в трансфере Силвы был заинтересован «Милан».

«Борнмут» откроет новый сезон АПЛ 23 августа выездным матчем против «Манчестер Сити». В рамках предсезонной подготовки команда проведет товарищеские матчи против «Дженоа» (4 августа), «Бетиса» (8 августа) и «Майнца» (15 августа).