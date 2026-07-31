«Борнмут» купил защитника сборной Португалии за 25 млн евро

По информации источника, «Борнмут» договорился с «Бенфикой» о покупке 22-летнего португальца за 25 млн евро, еще 5 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Ожидается, что в ближайшие дни футболист пройдёт медобследование и завершит переход в английский клуб.
Силва является воспитанником «Бенфики» и выступает за основную команду «орлов» с лета 2022 года. Он провел за лиссабонцев 183 матча, в которых забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с «Бенфикой» был рассчитан до лета 2027 года.
Также на счету Силвы 20 матчей за сборную Португалии. Защитник не попал в состав национальной команды на ЧМ-2026.
Ранее сообщалось, что в трансфере Силвы был заинтересован «Милан».
«Борнмут» откроет новый сезон АПЛ 23 августа выездным матчем против «Манчестер Сити». В рамках предсезонной подготовки команда проведет товарищеские матчи против «Дженоа» (4 августа), «Бетиса» (8 августа) и «Майнца» (15 августа).