Гимарайнш перейдет из «Ньюкасла» в «Арсенал» за 90 млн евро

По информации источника, клубы договорились о трансфере 28-летнего бразильца за 90 млн евро и бонусы. Контракт игрока с «канонирами» будет рассчитан на пять лет — до лета 2031 года. Ожидается, что сделка в ближайшее время будет официально завершена.
Бруну Гимарайнш станет вторым самым дорогим приобретением в истории «Арсенала» после покупки полузащитника Деклана Райса летом 2023 года у «Вест Хэма» за 116,6 млн евро.
Гимарайнш перешел в «Ньюкасл» зимой 2022 года из «Лиона» за 50,1 млн евро. Он провел за «сорок» 195 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 32 голевые передачи. В прошлом году Гимарайнш помог «Ньюкаслу» выиграть Кубок английской лиги.
Также в активе Гимарайнша 48 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил три мяча. На ЧМ-2026 он провел все пять матчей и отметился четырьмя голевыми передачами. В ⅛ финала против сборной Норвегии (1:2) Гимарайнш не реализовал пенальти в начале матча, после чего бразильская команда покинула турнир.
«Арсенал» откроет новый сезон 16 августа матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».