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Сын Флорана Малуда перешел из «Сабаха» в «Базель»

20-летний вингер Аарон Малуда подписал четырехлетний контракт с швейцарским «Базелем».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение рассчитано до лета 2030 года. Футболист будет выступать под 17-м номером.

Малуда-младший перешел в «Базель» из азербайджанского «Сабаха», куда он присоединился в сентябре 2025 года. В сезоне-2025/2026 он выиграл с командой чемпионат и Кубок Азербайджана.

Ранее вингер выступал за молодежные команды французских клубов «Лион», «Ренн» и «Лилль». Первую половину 2025 года он провел в аренде в «Ним Олимпик». По данным СМИ, сумма трансфера составила 2,7 миллиона евро.

Флоран Малуда выступал за «Челси» с 2007-го по 2013 год, проведя в общей сложности в составе «синих» 229 игр и забив 45 мячей. Вместе с лондонским клубом он трижды завоевал Кубок Англии, по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов. В активе Малуда 80 матчей и девять голов за сборную Франции, с которой он стал вице-чемпионом мира в 2006 году.

Кроме того, Малуда защищал цвета французских «Шатору», «Генгама», «Лиона» и «Меца», турецкого «Трабзонспора», египетского «Вади Деглы». В стане «Лиона» он стал четырехкратным чемпионом и трехкратным обладателем Суперкубка Франции.