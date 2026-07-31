Сын Флорана Малуда перешел из «Сабаха» в «Базель»

Флоран Малуда выступал за «Челси» с 2007-го по 2013 год, проведя в общей сложности в составе «синих» 229 игр и забив 45 мячей. Вместе с лондонским клубом он трижды завоевал Кубок Англии, по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов. В активе Малуда 80 матчей и девять голов за сборную Франции, с которой он стал вице-чемпионом мира в 2006 году.