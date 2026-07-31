Колыванов — о Барези: Настоящий капитан и прекрасный человек

Помимо того, что Барези был замечательным игроком, ещё и человек прекрасный. Никогда не грубил на футбольном поле, относился с уважением к тем, кто играл против него. Это большая утрата для всей Италии и каждого, кто когда-то играл против него и помнит его звездой «Милана» в линии обороны, — цитирует Колыванова «Чемпионат».