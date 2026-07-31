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Колыванов — о Барези: Настоящий капитан и прекрасный человек

Игорь Колыванов, игравший в Серии А против защитника «Милана» Франко Барези, назвал большой утратой уход из жизни экс-футболиста.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Чемпион мира по футболу 1982 года и бывший капитан «Милана» Франко Барези скончался 31 июля в возрасте 66 лет.

— В начале 1990-х у «Милана» была нереально крутая защита — Барези, Мальдини, Костакурта. Франко сыграл больше 700 матчей за «Милан», один из величайших футболистов, обладал прекрасной скоростью, мышлением, позицию читал, был лидером и в сборной Италии. Барези был настоящим капитаном, он имел весомое слово в раздевалке, президент клуба Берлускони его очень сильно уважал, прислушивался к нему.

Помимо того, что Барези был замечательным игроком, ещё и человек прекрасный. Никогда не грубил на футбольном поле, относился с уважением к тем, кто играл против него. Это большая утрата для всей Италии и каждого, кто когда-то играл против него и помнит его звездой «Милана» в линии обороны, — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Барези на протяжении всей своей карьеры, с 1978-го по 1997 год, играл за «Милан», с 1982-го был капитаном клуба. За команду он провел 716 матчей, больше только у Паоло Мальдини (901). С «Миланом» защитник шесть раз стал чемпионом Италии, четыре раза — обладателем Суперкубка страны, выиграл три Суперкубка УЕФА, два Межконтинентальных кубка, в 1989, 1990 и 1994 годах выиграл Лигу чемпионов (Кубок европейских чемпионов).