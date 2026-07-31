Эдди Хау покинул пост главного тренера «Ньюкасла»

«После почти пяти лет, когда я с неослабевающей энергией отдавал свою жизнь, сердце и душу клубу, я чувствую, что в моих интересах и в интересах клуба отойти от дел, набраться сил и сделать перерыв. Хотя мне было невероятно трудно принять это решение, в глубине души я знаю, что оно правильное. Я всегда ставил интересы “Ньюкасла” выше своих собственных в каждом решении, которое я принимал, пока был здесь, и это решение ничем не отличается. Для меня было величайшей честью в жизни — быть главным тренером “Ньюкасла”. Трудно выразить словами, что этот клуб, город и его болельщики значат и всегда будут значить для меня и моей семьи», — заявил Хау.