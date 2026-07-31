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Эдди Хау покинул пост главного тренера «Ньюкасла»

48-летний Хау возглавлял «Ньюкасл» с ноября 2021 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ньюкасл» объявил об уходе Эдди Хау с поста главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

«После почти пяти лет, когда я с неослабевающей энергией отдавал свою жизнь, сердце и душу клубу, я чувствую, что в моих интересах и в интересах клуба отойти от дел, набраться сил и сделать перерыв. Хотя мне было невероятно трудно принять это решение, в глубине души я знаю, что оно правильное. Я всегда ставил интересы “Ньюкасла” выше своих собственных в каждом решении, которое я принимал, пока был здесь, и это решение ничем не отличается. Для меня было величайшей честью в жизни — быть главным тренером “Ньюкасла”. Трудно выразить словами, что этот клуб, город и его болельщики значат и всегда будут значить для меня и моей семьи», — заявил Хау.

По данным журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером «Ньюкасла» станет немецкий специалист Маттиас Яйссле.

48-летний Хау возглавлял «Ньюкасл» с ноября 2021 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством выиграла Кубок английской лиги. В прошлом сезоне чемпионата Англии «сороки» заняли 12-е место. До работы в «Ньюкасле» Хау тренировал «Борнмут» и «Бернли».