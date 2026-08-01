Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
ЦСКА
1
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.50
П2
19.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ленинградец
1
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.50
П2
11.50
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.27
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
18:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.71
X
3.45
П2
2.12
Футбол. Первая лига
19:30
Спартак Кс
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.23
П2
3.97
Футбол. Премьер-лига
20:45
Балтика
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.30
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Рубин
2
П1
X
П2

«Арсенал» одобрил расходы на возможный трансфер Винисиуса

По данным СМИ, бразильский вингер «Реала» остается главной трансферной целью Микеля Артеты.

Источник: Reuters

Владельцы лондонского «Арсенала» одобрили финансовые параметры возможного трансфера вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер команды Микель Артета считает бразильца приоритетной целью для усиления атаки. Спортивный директор Андреа Берта уже контактировал с представителями футболиста.

Отмечается, что «Арсенал» готов сделать исключение из действующей зарплатной структуры ради 26-летнего игрока. В предложение также могут войти подписной бонус и выплаты, связанные с имиджевыми правами.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Переговоры о его продлении продолжаются, однако соглашение пока не достигнуто. Если стороны не договорятся, лондонский клуб намерен активизировать попытки оформить трансфер.