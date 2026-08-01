«Арсенал» одобрил расходы на возможный трансфер Винисиуса

Владельцы лондонского «Арсенала» одобрили финансовые параметры возможного трансфера вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, главный тренер команды Микель Артета считает бразильца приоритетной целью для усиления атаки. Спортивный директор Андреа Берта уже контактировал с представителями футболиста.
Отмечается, что «Арсенал» готов сделать исключение из действующей зарплатной структуры ради 26-летнего игрока. В предложение также могут войти подписной бонус и выплаты, связанные с имиджевыми правами.
Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года. Переговоры о его продлении продолжаются, однако соглашение пока не достигнуто. Если стороны не договорятся, лондонский клуб намерен активизировать попытки оформить трансфер.