Диоманде пропустит сбор «Лейпцига» на фоне интереса «Реала»

Вингер «РБ Лейпцига» Ян Диоманде утром уведомил клуб о болезни и, как ожидается, не отправится с командой на тренировочный сбор в Австрию. Об этом сообщает инсайдер Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Футболист также не вошел в заявку на товарищеский матч против «Ферля», однако, по информации источника, это решение было принято заранее и не связано с его нынешним состоянием.
Как утверждает Плеттенберг, Диоманде хочет перейти в мадридский «Реал» и уже мысленно попрощался с немецким клубом. «Реал» рассчитывает завершить переговоры в ближайшие часы, после чего игрок сможет отправиться в Испанию для прохождения медицинского обследования.