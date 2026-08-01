«Трабзонспор» включился в борьбу за подписание Салаха

Ранее сообщалось, что интерес к египтянину проявляет «Бешикташ», предложивший ему контракт по схеме «1+1» с зарплатой 12 млн евро в год. По информации источника, «Трабзонспор» сделал более выгодное предложение — двухлетнее соглашение с окладом 17 млн евро за сезон.