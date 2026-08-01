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«Трабзонспор» включился в борьбу за подписание Салаха

По данным СМИ, турецкий клуб предложил египетскому форварду более выгодный контракт, чем «Бешикташ».

Источник: Reuters

«Трабзонспор» начал переговоры с представителями нападающего Мохамеда Салаха, который находится в статусе свободного агента. Об этом сообщил журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что интерес к египтянину проявляет «Бешикташ», предложивший ему контракт по схеме «1+1» с зарплатой 12 млн евро в год. По информации источника, «Трабзонспор» сделал более выгодное предложение — двухлетнее соглашение с окладом 17 млн евро за сезон.

34-летний Салах покинул «Ливерпуль» летом после окончания контракта. За английский клуб он выступал с 2017 года и выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне форвард забил 12 мячей в 41 матче за «Ливерпуль». На чемпионате мира 2026 года сборная Египта дошла до ⅛ финала, где уступила Аргентине со счетом 2:3.