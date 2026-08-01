Игрока «Реала» будут судить по делу об интимном видео с 16-летней

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио, а также три его бывших партнера по молодежной команде клуба — Ферран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия — предстанут перед судом в сентябре 2026 года. Как сообщает The Athletic, слушания пройдут по делу о распространении в 2023 году видео интимного характера, на которых запечатлены две девушки, причем одна из них на тот момент была несовершеннолетней.
Судебное разбирательство состоится, несмотря на то, что обе предполагаемые потерпевшие отказались от ранее поданных заявлений. В отношении 23-летнего Асенсио выдвинуты два обвинения: распространение видео без согласия запечатленных лиц и распространение записи сексуального характера с участием несовершеннолетней. Заседания пройдут на Гран-Канарии 3, 4 и 7 сентября.
Ранее прокуратура ходатайствовала о назначении футболисту наказания в виде двух лет шести месяцев и одного дня лишения свободы. Отмечается, что Асенсио не вступал в интимную связь с этими девушками и не принимал участия в создании видео, на которое не было получено их согласие, однако он запросил данную запись, чтобы продемонстрировать ее другу.
Обе предполагаемые жертвы, одной из которых на момент съемки было 16 лет, отозвали свои претензии к Асенсио. Тем не менее, судья постановил, что для учета этой позиции им необходимо лично подтвердить ее в ходе судебного заседания.
В минувшем сезоне Асенсио принял участие в 34 матчах за «Реал» во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. В настоящее время игрок восстанавливается после травмы. Сообщалось также, что он может покинуть мадридский клуб до закрытия трансферного окна, так как не входит в планы нового главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью.