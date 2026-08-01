Игрока «Реала» будут судить по делу об интимном видео с 16-летней

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио, а также три его бывших партнера по молодежной команде клуба — Ферран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия — предстанут перед судом в сентябре 2026 года. Как сообщает The Athletic, слушания пройдут по делу о распространении в 2023 году видео интимного характера, на которых запечатлены две девушки, причем одна из них на тот момент была несовершеннолетней.