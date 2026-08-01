«Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Челси» в товарищеском матче

«Тоттенхэм» одержал победу над «Челси» в товарищеской встрече со счетом 2:1.
Матч состоялся на стадионе «Аккор» в рамках «Суперкубка Сиднея».
Автором первого гола на 21-й минуте стал форвард «Челси» Эстевао. На 45-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Сандро Тонали восстановил равновесие. Победный мяч забил нападающий «шпор» Ришарлисон на 90+2-й минуте.
С 49-й минуты «Тоттенхэм» действовал в меньшинстве: защитник Кевин Дансо покинул поле, получив красную карточку.
В стартовом туре АПЛ «Челси» предстоит выездной матч с «Фулхэмом» 24 августа. «Тоттенхэм» 22 августа сыграет на выезде против «Брентфорда».