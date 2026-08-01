«Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Челси» в товарищеском матче

Автором первого гола на 21-й минуте стал форвард «Челси» Эстевао. На 45-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Сандро Тонали восстановил равновесие. Победный мяч забил нападающий «шпор» Ришарлисон на 90+2-й минуте.