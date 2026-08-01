Итальянский «Наполи» отмечает столетие клуба

Столетие со дня основания отмечает футбольный клуб «Наполи».
В Неаполе по случаю юбилея команды подготовлена масштабная праздничная программа.
Одновременный колокольный звон раздастся в ста городских церквях, а по улицам пройдет шествие болельщиков. Кроме того, запланирована церемония, в которой примут участие легенды клуба.
Тысячи кусков пиццы «Маргарита» будут бесплатно розданы жителям и гостям города. Достопримечательности Неаполя получат синюю подсветку, а финалом торжеств станет синхронный салют.
«Наполи» — четырехкратный чемпион Италии (1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25), шестикратный обладатель Кубка Италии, победитель Кубка УЕФА-1988/89 и один из самых популярных клубов страны. В прошлом сезоне «Наполи» занял второе место вслед за «Интером». После ухода Антонио Конте в новом сезоне командой будет руководить Массимилиано Аллегри.