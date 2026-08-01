Итальянский «Наполи» отмечает столетие клуба

«Наполи» — четырехкратный чемпион Италии (1986/87, 1989/90, 2022/23, 2024/25), шестикратный обладатель Кубка Италии, победитель Кубка УЕФА-1988/89 и один из самых популярных клубов страны. В прошлом сезоне «Наполи» занял второе место вслед за «Интером». После ухода Антонио Конте в новом сезоне командой будет руководить Массимилиано Аллегри.