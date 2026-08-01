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«Реал» упустил победу в игре с «Фиорентиной», ведя 2:0

Это был первый матч «королевского клуба» под руководством Жозе Моуринью в открытом формате.

Источник: https://www.realmadrid.com/

1 августа в австрийском Клагенфурте прошел товарищеский матч между мадридским «Реалом» и итальянской «Фиорентиной». Игра завершилась вничью — 2:2.

К 24-й минуте подопечные Жозе Моуринью обеспечили себе преимущество в два мяча. Счет открыл Эндрик на 12-й минуте, затем отличился Алексис Чирия (24).

«Фиорентина» смогла уйти от поражения после точных ударов Роберто Пикколи (41) и Мойзе Кина (58). Ворота «Реала» защищал Давид Де Хеа.

Этот матч стал для «Реала» первым после возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера, который проводился не в закрытом формате.