«Реал» упустил победу в игре с «Фиорентиной», ведя 2:0

1 августа в австрийском Клагенфурте прошел товарищеский матч между мадридским «Реалом» и итальянской «Фиорентиной». Игра завершилась вничью — 2:2.
К 24-й минуте подопечные Жозе Моуринью обеспечили себе преимущество в два мяча. Счет открыл Эндрик на 12-й минуте, затем отличился Алексис Чирия (24).
«Фиорентина» смогла уйти от поражения после точных ударов Роберто Пикколи (41) и Мойзе Кина (58). Ворота «Реала» защищал Давид Де Хеа.
Этот матч стал для «Реала» первым после возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера, который проводился не в закрытом формате.