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Уэлбек о переходе в «Челси»: Во мне по-прежнему горит огонь

Новичок «Челси» Дэнни Уэлбек прокомментировал свой переход в лондонский клуб из «Брайтона».

Источник: ФК "Челси"

35-летний нападающий, в прошлом игрок «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», заключил соглашение с лондонским клубом, рассчитанное до 2028 года.

«Когда узнаешь о заинтересованности со стороны “Челси”, это вызывает чувство огромной гордости. Понимая историю клуба, осознаешь, что “Челси” всегда нацелен на завоевание трофеев и делает это приоритетом в каждом сезоне.

Переход в клуб такого уровня в момент, который ощущается по-настоящему вдохновляющим, является для меня большой честью. Я знаком с некоторыми игроками, а также провел отличную беседу с Хаби Алонсо, и сразу почувствовал эту взаимосвязь.

Во мне по-прежнему горит огонь, и я намерен выложиться полностью ради этого клуба, чтобы мной гордились и “Челси”, и его болельщики», — приводит слова Уэлбека официальный сайт «синих».