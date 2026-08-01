Уэлбек о переходе в «Челси»: Во мне по-прежнему горит огонь

«Когда узнаешь о заинтересованности со стороны “Челси”, это вызывает чувство огромной гордости. Понимая историю клуба, осознаешь, что “Челси” всегда нацелен на завоевание трофеев и делает это приоритетом в каждом сезоне.



Переход в клуб такого уровня в момент, который ощущается по-настоящему вдохновляющим, является для меня большой честью. Я знаком с некоторыми игроками, а также провел отличную беседу с Хаби Алонсо, и сразу почувствовал эту взаимосвязь.



Во мне по-прежнему горит огонь, и я намерен выложиться полностью ради этого клуба, чтобы мной гордились и “Челси”, и его болельщики», — приводит слова Уэлбека официальный сайт «синих».