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«Брентфорд» купил Сангаре за 48 млн евро. Это клубный рекорд

Английский «Брентфорд» оформил трансфер полузащитника французского «Ланса» Мамаду Сангаре.

Источник: Reuters

Пресс-служба английского футбольного клуба «Брентфорд» объявила о переходе полузащитника Мамаду Сангаре, ранее выступавшего за французский «Ланс».

Сумма, выплаченная за игрока, стала рекордной в истории «Брентфорда». По информации, ранее появлявшейся в СМИ, трансфер 24-летнего малийца обошелся «пчелам» в 48 миллионов евро.

До перехода в «Ланс» в августе 2025 года Сангаре играл за венский «Рапид». В сезоне-2025/26 хавбек принял участие в 33 матчах французской команды во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Вместе с клубом он выиграл Кубок Франции и занял второе место в чемпионате.