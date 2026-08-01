«Брентфорд» купил Сангаре за 48 млн евро. Это клубный рекорд

До перехода в «Ланс» в августе 2025 года Сангаре играл за венский «Рапид». В сезоне-2025/26 хавбек принял участие в 33 матчах французской команды во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Вместе с клубом он выиграл Кубок Франции и занял второе место в чемпионате.