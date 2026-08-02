Артета заявил, что «Арсенал» продолжит работу на трансферном рынке

«В ближайшие недели мы ожидаем движения. Мы хотим становиться лучше, как и все остальные. Достаточно посмотреть на трансферный рынок и на то, что делают наши соперники. Мы не будем стоять на месте», — сказал Артета после победы над «Жироной» (4:1) в товарищеском матче.