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Артета заявил, что «Арсенал» продолжит работу на трансферном рынке

Главный тренер лондонского клуба ожидает новых приобретений до закрытия летнего трансферного окна.

Источник: Reuters

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что клуб намерен продолжить усиление состава до закрытия летнего трансферного окна. Его слова приводит Reuters.

«В ближайшие недели мы ожидаем движения. Мы хотим становиться лучше, как и все остальные. Достаточно посмотреть на трансферный рынок и на то, что делают наши соперники. Мы не будем стоять на месте», — сказал Артета после победы над «Жироной» (4:1) в товарищеском матче.

Испанский специалист отказался комментировать сообщения СМИ об интересе «Арсенала» к полузащитнику Бруно Гимараэсу и вингеру Винисиусу Жуниору.

Этим летом лондонский клуб уже подписал вратаря Иллана Мелье и нападающего Христоса Цолиса, а также выкупил защитника Пьеро Инкапье после сезона аренды.