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«Реал» поблагодарил УЕФА за срыв коммерческого плана ФИФА

«Реал» выступил с заявлением по поводу решения ФИФА отказаться от планов частичной продажи коммерческих прав на свои турниры, включая чемпионаты мира.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Shutterstock

«“Реал” очень положительно оценивает решение ФИФА отказаться от предложения о частичной продаже коммерческих прав на свои соревнования. Наш клуб считает это хорошей новостью для футбола, его институтов и, прежде всего, для миллионов болельщиков. “Реал” выражает благодарность УЕФА, конфедерациям и федерациям, а также всем организациям, которые твердо и ответственно выступили против этого проекта. Их единство и чувство долга защитили футбол в решающий момент», — говорится в заявлении мадридского клуба.

В «Реале» подчеркнули, что клубы являются фундаментом, на котором строится футбол сборных и чемпионат мира, а сами турниры — это наследие, принадлежащее нациям, болельщикам и обществу в целом, которое нельзя превращать в финансовый актив для обогащения узкого круга лиц. «“Реал” решительно выступает против любых попыток продать будущие коммерческие доходы от соревнований, не принимая на себя при этом ни затрат, ни рисков. Именно клубы несут это бремя, и любая инициатива, направленная на присвоение будущих доходов футбола без принятия на себя ответственности за их получение, неприемлема и никогда больше не должна рассматриваться», — отмечается в документе.

Скандал разгорелся 28 июля, когда стало известно о проекте FIFA Forward Enterprise: под управление новой структуры планировалось передать медийные и коммерческие права организации, включая права на чемпионаты мира, а около 20−25% компании продать частным инвесторам за 4,2 миллиарда долларов. Инициативу отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, АФК и КОНМЕБОЛ — все 55 европейских ассоциаций, включая Россию, пригрозили бойкотировать турниры ФИФА, пока предложение не будет отозвано. Под этим давлением 1 августа Инфантино объявил об отказе от проекта.

Новые подробности лишь усилили резонанс: как сообщило в воскресенье Mundo Deportivo со ссылкой на The Times, Инфантино рассчитывал возглавить FFE после окончания президентского срока с базовым вознаграждением около 30 миллионов евро в год плюс бонусы — почти десятикратный рост по сравнению с нынешними тремя миллионами. По данным издания, ассоциациям, поддержавшим проект, обещали по 35 миллионов евро, тогда как противникам — порядка девяти. Британские СМИ также писали, что переговоры велись с людьми, близкими к администрации Дональда Трампа.

Позиция «Реала» в этой истории выглядит логичным продолжением его многолетней линии: мадридский клуб — главный идеолог Суперлиги и последовательный критик монополии ФИФА и УЕФА на управление футбольным календарем и доходами.