«Реал» поблагодарил УЕФА за срыв коммерческого плана ФИФА

В «Реале» подчеркнули, что клубы являются фундаментом, на котором строится футбол сборных и чемпионат мира, а сами турниры — это наследие, принадлежащее нациям, болельщикам и обществу в целом, которое нельзя превращать в финансовый актив для обогащения узкого круга лиц. «“Реал” решительно выступает против любых попыток продать будущие коммерческие доходы от соревнований, не принимая на себя при этом ни затрат, ни рисков. Именно клубы несут это бремя, и любая инициатива, направленная на присвоение будущих доходов футбола без принятия на себя ответственности за их получение, неприемлема и никогда больше не должна рассматриваться», — отмечается в документе.