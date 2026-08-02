Вратарь «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в Ла Лиге

Как сообщает Metropolitano, сделка находится на завершающей стадии — стороны согласовали основные условия, остались формальности, и официальный анонс может состояться уже на следующей неделе. Газета AS добавляет, что медицинское обследование турецкий голкипер должен пройти в воскресенье или понедельник, после чего присоединится к новой команде на тренировочном сборе в Италии.
Причина отъезда очевидна — дефицит игровой практики. Байындыр перешел в «МЮ» из «Фенербахче» осенью 2023 года за 5 млн евро, но закрепиться в основе так и не сумел: за три сезона на его счету всего 17 матчей за манкунианцев. Этим летом конкуренция стала и вовсе непроходимой: в клубе есть Сенне Ламменс, а свободным агентом из «Лидса» пришел опытный Карл Дарлоу, отыгравший в прошлом сезоне 22 матча в АПЛ.
Голкипер вписывается в общую логику перестройки, которую ведет Майкл Каррик: этим летом «Юнайтед» уже подписал Андрея Сантоса из «Челси» и Юри Тилеманса из «Астон Виллы», параллельно разгружая состав от игроков без перспектив на место в старте. Контракт Байындыра с английским клубом действует до июня 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в 6,6 млн евро.
Для «Сельты» же аренда — способ без больших затрат получить вратаря с опытом АПЛ и выступлений за сборную Турции. Правда, в самом клубе из Виго Байындыра ждет новое соперничество за место в воротах — теперь уже в Ла Лиге.