Вратарь «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в Ла Лиге

Причина отъезда очевидна — дефицит игровой практики. Байындыр перешел в «МЮ» из «Фенербахче» осенью 2023 года за 5 млн евро, но закрепиться в основе так и не сумел: за три сезона на его счету всего 17 матчей за манкунианцев. Этим летом конкуренция стала и вовсе непроходимой: в клубе есть Сенне Ламменс, а свободным агентом из «Лидса» пришел опытный Карл Дарлоу, отыгравший в прошлом сезоне 22 матча в АПЛ.