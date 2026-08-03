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В Бразилии на футболиста во время матча напал попугай: видео

Во время матча за третье место юношеского Кубка Бразилии между «Фламенго» и «Сеарой» (1:2) на одного из игроков налетел попугай. Об этом сообщает телеканал CBF TV.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Инцидент произошел на 17-й минуте встречи при счете 0:0. Птица пролетела на небольшой высоте рядом с игроком «Фламенго» и едва не задела его крылом. Футболисту пришлось пригнуться к земле, чтобы избежать контакта с попугаем. Арбитр возобновил игру после того, как птица покинула поле.