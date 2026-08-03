В Бразилии на футболиста во время матча напал попугай: видео

Инцидент произошел на 17-й минуте встречи при счете 0:0. Птица пролетела на небольшой высоте рядом с игроком «Фламенго» и едва не задела его крылом. Футболисту пришлось пригнуться к земле, чтобы избежать контакта с попугаем. Арбитр возобновил игру после того, как птица покинула поле.