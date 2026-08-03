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Экс-игрок сборной СССР предложил Слуцкому пойти в школу физруком

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: VCG/VCG via Getty Images

Накануне 55-летний российский специалист подал в отставку после выездного поражения от «Ляонин Тежэнь» (1:3). Для «Шанхай Шэньхуа» это поражение стало третьим подряд в чемпионате Китая.

«Неудивительно. Это не тренер. Слуцкий — это случайный человек в футболе. В ЦСКА он попал, когда команду сделал Газзаев. Он добивался результата на его багаже. Просто там были сильные профессионалы в обороне, а это самый сложный элемент в команде. Слуцкому просто повезло, поэтому он долго продержался. Однажды пришёлся ко двору, но на этом — все. Есть такие, которые на готовенькое приходят.

Правильно про Слуцкого говорит Александр Мостовой, я с ним согласен, что это “нефутбольный человек”. Я всегда об этом говорил. Варианта возвращения в РПЛ у него нет. Он абсолютно никому не нужен. Пускай в школу идет физруком. Больше он ни на что не способен. Я же видел, что при нем с ЦСКА стало. Многие просто не способны признать, что они не разбираются в футболе. В ЦСКА никто его больше не позовет. Может выжидать, но на него уже никто ставку не сделает. В клубе его точно не будет», — сказал Пономарев.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды становился вице-чемпионом страны. Контракт Слуцкого с китайским клубом был рассчитан до конца 2027 года.

Ранее Слуцкий работал главным тренером в «Уралане» (2003−2004), «Москве» (2005−2007), «Крыльях Советов» (2007−2009), ЦСКА (2009−2016), сборной России (2015−2016), английском «Халл Сити» (2017), голландском «Витессе» (2018−2019) и «Рубине» (2020−2022).

Под руководством Слуцкого ЦСКА стал трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), двукратным обладателем Кубка (2011, 2013) и Суперкубка России (2013, 2014).