Экс-игрок сборной СССР предложил Слуцкому пойти в школу физруком

«Неудивительно. Это не тренер. Слуцкий — это случайный человек в футболе. В ЦСКА он попал, когда команду сделал Газзаев. Он добивался результата на его багаже. Просто там были сильные профессионалы в обороне, а это самый сложный элемент в команде. Слуцкому просто повезло, поэтому он долго продержался. Однажды пришёлся ко двору, но на этом — все. Есть такие, которые на готовенькое приходят.



Правильно про Слуцкого говорит Александр Мостовой, я с ним согласен, что это “нефутбольный человек”. Я всегда об этом говорил. Варианта возвращения в РПЛ у него нет. Он абсолютно никому не нужен. Пускай в школу идет физруком. Больше он ни на что не способен. Я же видел, что при нем с ЦСКА стало. Многие просто не способны признать, что они не разбираются в футболе. В ЦСКА никто его больше не позовет. Может выжидать, но на него уже никто ставку не сделает. В клубе его точно не будет», — сказал Пономарев.