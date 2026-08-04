Новичок АПЛ купил вратаря «Брайтона» за рекордную для себя сумму

В сезоне-2025/26 Рашуорт стал обладателем «Золотой перчатки» Чемпионшипа, проведя 17 сухих матчей. Всего в 46 встречах вратарь пропустил 45 голов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро. Действующее соглашение Рашуорта с «Брайтоном» рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее Рашуорт выступал за «Халл Сити», «Суонси» и другие британские клубы. Он также выступал за сборную Англии до 21 года.