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Новичок АПЛ купил вратаря «Брайтона» за рекордную для себя сумму

«Ковентри» объявил о переходе голкипера Карла Рашуорта из «Брайтона».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Ковентри Сити» объявил о полноценном трансфере вратаря «Брайтона» Карла Рашуорта и подписании с ним долгосрочного контракта. В прошлом сезоне 25-летний англичанин выступал за «Ковентри» на правах аренды и помог команде Фрэнка Лэмпарда выиграть Чемпионшип, обеспечив возвращение в Английскую Премьер-лигу. Последний раз клуб играл в высшем дивизионе английского футбола в сезоне 2000/01 — тогда команда без перерывов выступала в АПЛ 34 года.

По информации The Athletic, сумма сделки составила 22,5 миллиона фунтов и может возрасти до 30 миллионов за счет бонусов. Это самый дорогой трансфер в истории «Ковентри». По данным портала Transfermarkt, стоимость перехода оценивается примерно в 35,1 миллиона евро. «Брайтон» также сохранит за собой процент от будущей перепродажи игрока.

В сезоне-2025/26 Рашуорт стал обладателем «Золотой перчатки» Чемпионшипа, проведя 17 сухих матчей. Всего в 46 встречах вратарь пропустил 45 голов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро. Действующее соглашение Рашуорта с «Брайтоном» рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее Рашуорт выступал за «Халл Сити», «Суонси» и другие британские клубы. Он также выступал за сборную Англии до 21 года.

Главным тренером «Ковентри» является трехкратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси» Фрэнк Лэмпард. Он возглавил команду в ноябре 2024 года, когда она занимала 17-е место в Чемпионшипе.