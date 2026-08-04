Арсену Захаряну посоветовали не возвращаться в Россию

«Я считаю, что в данной ситуации Захаряну нужно перейти в другой испанский клуб. И перезагрузиться там. Он же в Испании уже вроде бы около трех лет. Потому что бывает такое, когда ты в плане игры, может, и неплох, но травмы постоянно мешают. Поэтому я бы на его месте перешел куда-нибудь в аренду в испанский клуб. В Россию я на его месте не возвращался бы. Вернуться он всегда успеет. А так он ментально уже там адаптировался, а это один из самых главных аспектов, когда ты уезжаешь играть в Европу», — цитирует Семшова «Матч ТВ».