Арсену Захаряну посоветовали не возвращаться в Россию

Игорь Семшов посоветовал 23-летнему полузащитнику не возвращаться в Российскую Премьер-лигу.
«Я считаю, что в данной ситуации Захаряну нужно перейти в другой испанский клуб. И перезагрузиться там. Он же в Испании уже вроде бы около трех лет. Потому что бывает такое, когда ты в плане игры, может, и неплох, но травмы постоянно мешают. Поэтому я бы на его месте перешел куда-нибудь в аренду в испанский клуб. В Россию я на его месте не возвращался бы. Вернуться он всегда успеет. А так он ментально уже там адаптировался, а это один из самых главных аспектов, когда ты уезжаешь играть в Европу», — цитирует Семшова «Матч ТВ».
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в 2023 году. В прошедшем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах и забил один гол. За время выступлений в Испании футболист неоднократно сталкивался с травмами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.
17 апреля стало известно, что Захарян пропустит финал Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за острого гастроэнтерита. Встреча состоялась 19 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье и завершилась победой баскского клуба в серии пенальти со счетом 4:3.