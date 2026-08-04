Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Мьельбю
1
:
Слован Бр
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.20
П2
44.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арарат-Армения
2
:
Целе
1
Все коэффициенты
П1
4.67
X
3.95
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ауда
1
:
Динамо Тр
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
6.20
П2
21.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо Мх
1
:
Крылья Советов
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.03
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Левски
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.72
П2
6.33
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.23
П2
1.64
Футбол. Кубок России
20:45
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.55
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо З
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.50
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Олимпиакос П
:
НЕК Неймеген
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.81
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Юнион
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.55
П2
3.06
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Спарта П
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.65
П2
2.12
Футбол. Лига Европы
22:00
Ларн
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.15
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
22:00
Шэмрок Роверс
:
Эгнатия
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Родина
5
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
0
:
Ростов
4
П1
X
П2

Арсену Захаряну посоветовали не возвращаться в Россию

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о перспективах полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Реал Сосьедад"

Игорь Семшов посоветовал 23-летнему полузащитнику не возвращаться в Российскую Премьер-лигу.

«Я считаю, что в данной ситуации Захаряну нужно перейти в другой испанский клуб. И перезагрузиться там. Он же в Испании уже вроде бы около трех лет. Потому что бывает такое, когда ты в плане игры, может, и неплох, но травмы постоянно мешают. Поэтому я бы на его месте перешел куда-нибудь в аренду в испанский клуб. В Россию я на его месте не возвращался бы. Вернуться он всегда успеет. А так он ментально уже там адаптировался, а это один из самых главных аспектов, когда ты уезжаешь играть в Европу», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в 2023 году. В прошедшем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах и забил один гол. За время выступлений в Испании футболист неоднократно сталкивался с травмами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 9 миллионов евро.

17 апреля стало известно, что Захарян пропустит финал Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за острого гастроэнтерита. Встреча состоялась 19 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье и завершилась победой баскского клуба в серии пенальти со счетом 4:3.

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше