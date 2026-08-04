Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Мьельбю
1
:
Слован Бр
0
Все коэффициенты
П1
4.60
X
5.20
П2
30.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Арарат-Армения
2
:
Целе
1
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.60
П2
26.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ауда
1
:
Динамо Тр
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.25
П2
100.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо Мх
1
:
Крылья Советов
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.03
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Левски
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.55
П2
6.00
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.06
П2
1.63
Футбол. Кубок России
20:45
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.55
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо З
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.60
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Олимпиакос П
:
НЕК Неймеген
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.81
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Юнион
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.55
П2
3.06
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Спарта П
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.12
Футбол. Лига Европы
22:00
Ларн
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.15
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
22:00
Шэмрок Роверс
:
Эгнатия
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Родина
5
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
0
:
Ростов
4
П1
X
П2

Футболист «Шанхай Шэньхуа» Тейшейра поблагодарил Слуцкого

Полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Жоау Карлуш Тейшейра поблагодарил Леонида Слуцкого за совместную работу в китайском клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Photo by VCG/VCG via Getty Images

Полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Жоау Карлуш Тейшейра высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера китайского клуба. Бразильский футболист поблагодарил российского специалиста за совместную работу, длившуюся почти три года.

«Было здорово работать с Леонидом почти три года, я просто не могу не поблагодарить его за все, что мы пережили вместе. Он всегда был рядом с командой, помогал нам и многому нас научил. Он часто шутил с игроками. Атмосфера всегда была хорошая и дружелюбная», — цитирует Тейшейру Odds.ru.

О расставании со Слуцким «Шанхай Шэньхуа» официально объявил в воскресенье, 2 августа. Российский тренер возглавлял команду с декабря 2023 года. За время его работы клуб дважды завоевал Суперкубок Китая и дважды становился серебряным призером национального чемпионата.

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды становился вице-чемпионом страны. Контракт Слуцкого с китайским клубом был рассчитан до конца 2027 года.

Ранее Слуцкий работал главным тренером в «Уралане» (2003−2004), «Москве» (2005−2007), «Крыльях Советов» (2007−2009), ЦСКА (2009−2016), сборной России (2015−2016), английском «Халл Сити» (2017), голландском «Витессе» (2018−2019) и «Рубине» (2020−2022). Под руководством Слуцкого ЦСКА стал трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), двукратным обладателем Кубка (2011, 2013) и Суперкубка России (2013, 2014).