Футболист «Шанхай Шэньхуа» Тейшейра поблагодарил Слуцкого

«Было здорово работать с Леонидом почти три года, я просто не могу не поблагодарить его за все, что мы пережили вместе. Он всегда был рядом с командой, помогал нам и многому нас научил. Он часто шутил с игроками. Атмосфера всегда была хорошая и дружелюбная», — цитирует Тейшейру Odds.ru.