Футболист «Шанхай Шэньхуа» Тейшейра поблагодарил Слуцкого

Полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Жоау Карлуш Тейшейра высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера китайского клуба. Бразильский футболист поблагодарил российского специалиста за совместную работу, длившуюся почти три года.
«Было здорово работать с Леонидом почти три года, я просто не могу не поблагодарить его за все, что мы пережили вместе. Он всегда был рядом с командой, помогал нам и многому нас научил. Он часто шутил с игроками. Атмосфера всегда была хорошая и дружелюбная», — цитирует Тейшейру Odds.ru.
О расставании со Слуцким «Шанхай Шэньхуа» официально объявил в воскресенье, 2 августа. Российский тренер возглавлял команду с декабря 2023 года. За время его работы клуб дважды завоевал Суперкубок Китая и дважды становился серебряным призером национального чемпионата.
Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды становился вице-чемпионом страны. Контракт Слуцкого с китайским клубом был рассчитан до конца 2027 года.
Ранее Слуцкий работал главным тренером в «Уралане» (2003−2004), «Москве» (2005−2007), «Крыльях Советов» (2007−2009), ЦСКА (2009−2016), сборной России (2015−2016), английском «Халл Сити» (2017), голландском «Витессе» (2018−2019) и «Рубине» (2020−2022). Под руководством Слуцкого ЦСКА стал трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), двукратным обладателем Кубка (2011, 2013) и Суперкубка России (2013, 2014).