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СМИ: Салах договорился о переходе в турецкий клуб

Турецкий клуб «Трабзонспор» и египетский форвард Мохамед Салах пришли к договоренности о трансфере, информирует телеканал A Spor.

Дарья Бутримова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как уточняет телеканал, условия перехода были согласованы сторонами. Срок контракта и финансовые параметры сделки на данный момент не разглашаются.

Ранее появлялась информация о том, что «Трабзонспор» предлагал Салаху соглашение на два года с заработной платой 17 миллионов евро.

Салаху 34 года. С 2017 года он защищал цвета «Ливерпуля», который покинул минувшим летом на правах свободного агента. В составе английского клуба египтянин дважды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, побеждал в Лиеи чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В минувшем сезоне на счету нападающего 12 забитых мячей в 41 игре за «Ливерпуль».

За сборную Египта футболист провел 119 встреч и отличился 66 голами. На чемпионате мира 2026 года египетская команда завершила выступление на стадии ⅛ финала, уступив сборной Аргентины со счетом 2:3.