СМИ: Салах договорился о переходе в турецкий клуб

Салаху 34 года. С 2017 года он защищал цвета «Ливерпуля», который покинул минувшим летом на правах свободного агента. В составе английского клуба египтянин дважды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, побеждал в Лиеи чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В минувшем сезоне на счету нападающего 12 забитых мячей в 41 игре за «Ливерпуль».