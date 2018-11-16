Сборная Бразилии за 6 лет сыграла товарищеские матчи в 18 странах

С 2012 года права на проведение товарищеских матчей бразильцев в ближайшие 10 лет приобрела британская компания Pitch International. На этой неделе Бразилия сыграет в Англии 46-й и 47-й матчи в рамках Global Tour.



Пригласить Бразилию в свою страну на товарищеский матч стоит от 3 млн долларов. Пентакампеоны редко выступают на родине: большинство игроков выступает в Европе, и прибыль от проведения таких матчей будет меньше.



В 2017 году матч Бразилия — Аргентина в Мельбурне собрал больше 90 тысяч зрителей. Встреча этих же соперников в Саудовской Аравии месяц назад привлекла на трибуны 62 345 болельщиков.



После матча с Уругваем на «Эмирейтс» Бразилия 20 ноября сыграет с Камеруном на стадионе команды третьей английской лиги «Милтон Кейнс».



Андрей Санталов