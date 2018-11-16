Сборная Бразилии за 6 лет сыграла товарищеские матчи в 18 странах
Пентакампеоны дают представления в Азии, Африке, Америке и Европе.
Пентакампеоны дают представления в Азии, Африке, Америке и Европе.
Сборная Бразилии встретится сегодня с Уругваем в Лондоне на домашнем стадионе «Арсенала». За 6 лет Неймар и Ко выступили в 18 странах, включая Австралию, ЮАР, Саудовскую Аравию, Китай, Южную Корею, США и Боливию.
С 2012 года права на проведение товарищеских матчей бразильцев в ближайшие 10 лет приобрела британская компания Pitch International. На этой неделе Бразилия сыграет в Англии 46-й и 47-й матчи в рамках Global Tour.
Пригласить Бразилию в свою страну на товарищеский матч стоит от 3 млн долларов. Пентакампеоны редко выступают на родине: большинство игроков выступает в Европе, и прибыль от проведения таких матчей будет меньше.
В 2017 году матч Бразилия — Аргентина в Мельбурне собрал больше 90 тысяч зрителей. Встреча этих же соперников в Саудовской Аравии месяц назад привлекла на трибуны 62 345 болельщиков.
После матча с Уругваем на «Эмирейтс» Бразилия 20 ноября сыграет с Камеруном на стадионе команды третьей английской лиги «Милтон Кейнс».
Андрей Санталов